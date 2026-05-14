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Sentencian en EE.UU. a ´Doña Lupe´, señalada en red internacional de tráfico de migrantes

La mexicana Ofelia Hernández Salas recibió 11 años de prisión tras aceptar cargos relacionados con el traslado ilegal de extranjeros hacia territorio estadounidense.

Por Redaccion La Voz - 14 mayo, 2026 - 03:12 p.m.
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      Una corte federal de Estados Unidos condenó a Ofelia Hernández Salas, conocida como "Doña Lupe", a once años de prisión por participar en una organización dedicada al tráfico de migrantes entre México y Estados Unidos.

      La mujer, de 64 años y originaria de Mexicali, aceptó su responsabilidad en cuatro cargos por conspiración para introducir extranjeros de manera ilegal a territorio estadounidense con fines económicos.

      De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hernández Salas formaba parte de una red que durante años coordinó el traslado de cientos de personas provenientes de distintos países hacia la frontera norte de México para posteriormente cruzarlas a Estados Unidos.

      Las investigaciones señalan que los migrantes procedían de naciones como Bangladés, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia y Egipto. En muchos casos, las rutas incluían recorridos por varios países de Sudamérica y Centroamérica antes de llegar a México.

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      Detalles confirmados

      Según las autoridades, la organización utilizaba métodos peligrosos para cruzar la frontera, entre ellos escaleras para superar el muro fronterizo, huecos debajo de la valla y tablones colocados sobre canales y cuerpos de agua que separan ambos países.

      Además del tráfico de personas, Hernández Salas fue acusada de despojar a migrantes de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, presuntamente mediante amenazas con armas de fuego y cuchillos.

      La mexicana fue detenida en marzo de 2023 en territorio mexicano junto con su presunto colaborador, Raúl Saucedo-Huipio, tras una solicitud de extradición presentada por el gobierno estadounidense encabezado entonces por Joe Biden.

      Acciones de la autoridad

      Saucedo-Huipio también se declaró culpable y su sentencia está prevista para junio de 2026.

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