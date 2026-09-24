Xi Jinping inicia visita de Estado y dialoga con Donald Trump

Elogia Trump su "amistad verdaderamente grande" con Xi Jinping

China ha dejado claro que considera a Taiwán el asunto más sensible en la relación entre Estados Unidos y China

WASHINGTON - El presidente Donald Trump elogió el jueves la "amistad verdaderamente grande" que ha forjado con Xi Jinping mientras el líder chino iniciaba su muy esperada visita de Estado. Aunque el mandatario republicano tiene muchos asuntos difíciles que abordar con el presidente del mayor rival económico de Estados Unidos, se centró en su larga relación con Xi mientras ambos se reunían con asesores para hacer comentarios iniciales antes de las conversaciones formales.

"Desde el momento de mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad verdaderamente grande en realidad, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", dijo Trump. A ambos mandatarios no les faltarán asuntos difíciles que abordar cuando se sienten a conversar en privado.

La visita de Estado de Xi Jinping a Washington busca fortalecer la relación bilateral.

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China se ha resistido a las presiones y amenazas económicas del gobierno de Trump para que use su considerable influencia a fin de empujar a Irán a aceptar las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi siete meses. Xi quiere que Trump detenga de manera permanente las ventas de armas a Taiwán y flexibilice las restricciones de exportación sobre chips avanzados de última generación. Ambas partes acordaron el miércoles extender por dos meses una tregua comercial de un año que estaba prevista para expirar el 10 de noviembre, mientras trabajan para encontrar un acuerdo más duradero.

Ambos líderes discuten temas sensibles como Taiwán y la tregua comercial.

El presidente chino dijo en sus comentarios al llegar que la "competencia debería ser saludable y debería mantenerse dentro de límites".

"Debería ser una carrera de ponerse al día el uno con el otro, no una lucha en la que uno gana o pierde", añadió Xi.