Suprema Corte de EE.UU. avala actualización de base de datos para verificar ciudadanía electoral

La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a actualizar la base de datos conocida como SAVE, una herramienta creada hace cuatro décadas para determinar la elegibilidad de personas para recibir beneficios sociales. La decisión revocó una orden emitida previamente por un tribunal inferior que impedía realizar esa actualización.

La decisión de la Suprema Corte y su contexto

La medida ocurre mientras Estados Unidos se encamina hacia las elecciones de mitad de mandato y en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha sostenido que personas no ciudadanas participan en los comicios para perjudicar al Partido Republicano.

Con la actualización de SAVE, el gobierno podría utilizar la información para identificar a personas que no son ciudadanas, incluidos inmigrantes indocumentados y personas con visa de trabajo, y evitar que formen parte de los registros electorales. Sin embargo, organizaciones y activistas han cuestionado el uso de la plataforma con fines de vigilancia electoral y lo han señalado como una práctica ilegal.

A pesar de la autorización, existen limitaciones

Aunque el fallo de la Suprema Corte permite actualizar la base de datos, todavía existe una limitación legal que podría impedir que la medida tenga un impacto en las próximas elecciones a nivel nacional. La Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe realizar depuraciones masivas de los registros electorales durante los 90 días previos a una elección. Las elecciones intermedias están programadas para el 3 de noviembre, por lo que, de acuerdo con la información proporcionada, faltan 39 días.

Medios nacionales como ABC News han señalado que esta disposición podría dificultar que la administración Trump concrete su objetivo antes de los próximos comicios. No obstante, la resolución de la Suprema Corte abre la posibilidad de utilizar la base de datos actualizada en elecciones posteriores.

Trump y su postura sobre la participación de no ciudadanos

La eliminación de personas no ciudadanas de los padrones electorales ha sido uno de los temas recurrentes en los discursos y declaraciones de Trump. El presidente ha afirmado que esta población participa en las elecciones con la intención de perjudicar al Partido Republicano.

La Brookings Institution, un centro de investigación sin fines de lucro, sostiene que son muy pocas las personas no ciudadanas que se registran para votar. Entre las razones mencionadas está el requisito de presentar documentos que acrediten la ciudadanía y la permanencia en Estados Unidos.

¿Qué está en juego en las elecciones intermedias?

Los comicios de mitad de mandato definirán la composición del Congreso estadounidense. De acuerdo con la información proporcionada, estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 lugares del Senado.

Los resultados determinarán qué partido tendrá el control del Congreso y, por lo tanto, qué propuestas y leyes podrán ser aprobadas o rechazadas.

Además, las elecciones contemplan 36 gubernaturas, entre ellas las de California, Florida, Arizona, Nueva York y Texas. También estarán en juego distintos cargos locales y consultas sobre leyes en varias comunidades.

En este escenario, la decisión de la Suprema Corte sobre la base de datos SAVE se suma a uno de los debates que rodean las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos.