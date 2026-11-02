Ciberataques a refrigeradores de supermercados ponen en alerta a Europa

Una nueva ola de ataques informáticos contra supermercados europeos ha encendido las alertas, luego de que establecimientos de al menos siete países reportaran fallas en sus sistemas de refrigeración y congelación. Los incidentes tendrían un mismo objetivo: alterar el funcionamiento de los equipos para elevar su temperatura y ocasionar daños en los alimentos almacenados.

De acuerdo con información publicada por El País, los nuevos ataques se habrían registrado durante la madrugada de este lunes y afectarían a supermercados de Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Estonia y Finlandia.

¿Cómo ocurrieron los ataques?

El método utilizado consistiría en acceder de forma remota a los sistemas que controlan los refrigeradores y congeladores para modificar sus temperaturas. De esta manera, los productos podrían permanecer durante horas en condiciones inadecuadas antes de que los trabajadores o responsables de los establecimientos detecten lo sucedido.

Detalles confirmados sobre el ataque en Francia

La situación genera preocupación debido a que ocurre apenas tres semanas después de un incidente de características similares en Francia, donde alrededor de 700 supermercados fueron afectados por un ciberataque. Aquel episodio provocó pérdidas millonarias en euros debido a los alimentos que tuvieron que desecharse, además de daños en los equipos de refrigeración e incluso algunos incendios.

Impacto en la comunidad y la seguridad cibernética

Aunque los nuevos incidentes presentan un procedimiento similar al registrado en territorio francés, todavía no se ha confirmado si ambos acontecimientos están relacionados. Por ahora, no se ha identificado a los responsables de estas intrusiones informáticas ni se ha establecido si existe una conexión entre los distintos países afectados. El hecho de que los ataques se produzcan durante la noche y aprovechen el acceso a los sistemas de control de los equipos representa un problema para los supermercados, ya que las alteraciones pueden pasar inadvertidas hasta que los productos ya han resultado afectados. Mientras tanto, los nuevos reportes mantienen la atención sobre la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados en las cadenas de supermercados europeos.