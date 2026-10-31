Estados Unidos alerta por posible atentado terrorista en Moscú y pide evitar un emblemático museo

Una posible amenaza terrorista encendió las alarmas en Moscú luego de que la Embajada de Estados Unidos en Rusia emitiera una advertencia de seguridad relacionada con uno de los sitios turísticos más representativos de la capital rusa.

Mediante un comunicado, la representación diplomática informó que tenía conocimiento de una amenaza considerada creíble contra el Museo-Reserva Tsarítsino, ubicado en Dolskaya Ulitsa 1, al sur de Moscú.

Ante el riesgo de que el supuesto ataque pudiera ocasionar numerosas víctimas, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar las instalaciones durante este sábado 31 de octubre y mantenerse alejados de las concentraciones de personas en los alrededores.

La Embajada también informó que se encontraba en comunicación con las autoridades rusas correspondientes para atender la situación y dar seguimiento a la amenaza.

¿Qué recomendaciones emitió la Embajada de Estados Unidos?

Como medida preventiva, el gobierno estadounidense difundió una serie de indicaciones para sus ciudadanos que se encuentran en Moscú:

- Evitar acudir al Museo-Reserva Tsarítsino durante el 31 de octubre.

- Mantenerse lejos del recinto y de las zonas concurridas.

- Permanecer atentos a cualquier situación sospechosa en su entorno.

- Revisar sus planes personales de seguridad.

- Procurar que sus teléfonos celulares tengan suficiente batería.

- Portar una identificación oficial o adecuada.

- Consultar los medios de comunicación locales para conocer nuevos avisos.

- Registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), con el objetivo de recibir alertas de seguridad y salud.

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que recibió información proporcionada por Estados Unidos sobre los preparativos de un posible ataque terrorista en Moscú.

La dependencia rusa aseguró que ya estaba implementando las acciones correspondientes para atender la advertencia.

Tsarítsino, el complejo histórico que está bajo alerta

El Museo-Reserva Tsarítsino es un importante conjunto histórico situado en la zona sur de Moscú. El lugar destaca por sus construcciones palaciegas, amplios jardines y espacios naturales, características que lo convierten en uno de los atractivos culturales y turísticos de la capital rusa.

Precisamente por la importancia de este recinto y la afluencia de visitantes que puede recibir, la advertencia generó preocupación ante la posibilidad de que un ataque pudiera afectar a numerosas personas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los posibles responsables de la amenaza ni información específica sobre la manera en que presuntamente se llevaría a cabo el atentado.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses y rusas mantienen la atención sobre la situación y las medidas preventivas correspondientes.