Texas reclama la propiedad de nueve islas del Río Bravo bajo el argumento de seguridad fronteriza

El estado de Texas anunció que tomó bajo su jurisdicción nueve islas ubicadas en el Río Bravo, en la frontera natural entre México y Estados Unidos. La decisión fue anunciada por la Oficina General de Tierras de Texas, que justificó la medida como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad fronteriza y facilitar las operaciones de las autoridades.

Anuncio de control territorial

De acuerdo con la comisionada Dawn Buckingham y la dependencia estatal, los terrenos incorporados comprenden una superficie de 66 acres. Con este cambio, las fuerzas del orden federales y estatales tendrán acceso a las islas, lo que, según las autoridades, permitirá prevenir posibles incursiones de los cárteles y reforzar la protección de las comunidades fronterizas.

Justificación de la medida

La explicación oficial sostiene que estos espacios podrían convertirse en puntos de resguardo para grupos dedicados al narcotráfico, por lo que su control facilitaría las labores de vigilancia y seguridad en la región.

Sin embargo, la propia comisionada Dawn Buckingham reconoció que no se ha confirmado la presencia de actividades criminales en ninguna de las nueve islas. Su argumento se basa en experiencias anteriores y en la posibilidad de que estos terrenos puedan ser aprovechados por organizaciones delictivas.

Repercusiones en la relación bilateral

De esta manera, Texas defiende la adquisición territorial como una acción preventiva, enfocada en evitar que estos espacios naturales puedan utilizarse como refugio o escondite para los cárteles. La decisión podría generar cuestionamientos por tratarse de territorios situados en una zona fronteriza entre ambos países. Por ahora, queda por ver si el anuncio tendrá repercusiones en la relación entre México y Estados Unidos o si provocará nuevas tensiones diplomáticas.