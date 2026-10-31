Marco Rubio rechaza que Estados Unidos ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil

La presencia de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos ha generado cuestionamientos sobre una posible intervención del gobierno de Donald Trump para facilitar su salida de Brasil. Ante las especulaciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, salió a aclarar la postura de Washington y negó que su país hubiera participado en las gestiones para que abandonara territorio brasileño.

Durante su participación en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, celebrada en Atlanta, Rubio fue cuestionado por un periodista sobre la supuesta ayuda estadounidense y la existencia de algún acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

La respuesta del funcionario fue contundente: aseguró que Estados Unidos no intervino en los procedimientos ni en las negociaciones que permitieron la salida de Bolsonaro de su país.

Marco Rubio aclara la situación

Aunque rechazó cualquier participación en los preparativos para su salida de Brasil, Marco Rubio reconoció que el presidente Donald Trump tomó una decisión relacionada con su llegada a territorio estadounidense.

El secretario explicó que Flávio Bolsonaro ya contaba con una visa para ingresar al país norteamericano, pero que también fue necesaria la autorización del mandatario para permitirle la entrada. "Él había llegado a los Estados Unidos. Antes tenía una visa y el presidente decidió permitirle que entrara en el país, y lo hicimos", declaró Rubio.

Negación de intervención en la salida

De esta manera, el funcionario distinguió entre la autorización para recibirlo en Estados Unidos y una posible colaboración para organizar su salida de Brasil, algo que negó categóricamente.

Las declaraciones de Rubio se producen en medio de las especulaciones sobre la relación entre la familia Bolsonaro y el gobierno de Donald Trump. La cercanía entre ambos sectores ha provocado preguntas sobre una posible coordinación entre los gobiernos para facilitar el traslado del brasileño.

Sin embargo, el secretario de Estado insistió en que Washington no participó en las decisiones ni en los acuerdos que hicieron posible que Bolsonaro abandonara Brasil. Por ahora, sus declaraciones establecen la postura oficial estadounidense: el gobierno de Trump permitió su ingreso al país, pero niega haber intervenido en las gestiones para su salida de territorio brasileño.