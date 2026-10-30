El papa León XIV confirma su voto en elecciones de EE. UU.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense en las ocasiones en que ha sido elegible para participar en procesos electorales.

A través de un comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el pontífice también votó durante los años que residió en Perú, país donde vivió más de dos décadas como sacerdote misionero y, posteriormente, como obispo.

El documento señala que León XIV considera que participar en los procesos democráticos es tanto un derecho como una responsabilidad de los ciudadanos, al destacar su convicción sobre la importancia de la participación cívica.

El pontífice cuenta con nacionalidad estadounidense y peruana, además de encabezar el Estado de la Ciudad del Vaticano, que mantiene un sistema de monarquía absoluta y no realiza elecciones políticas mediante el voto ciudadano.

De acuerdo con la información difundida, León XIV también habría enviado una papeleta electoral por correo en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de medio mandato programadas para el próximo 3 de noviembre.