Ciberataques en Bélgica: supermercados afectados por intrusiones

ÁMSTERDAM — Una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y pequeños comercios afectó a establecimientos comerciales en al menos cinco países de Europa, provocando la pérdida de insumos, la descongelación masiva de mercancía y el retiro preventivo de productos de los anaqueles.

Las intrusiones informáticas, registradas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, impactaron redes comerciales en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y los Países Bajos. Los reportes preliminares confirmaron afectaciones en al menos 40 sucursales de Delhaize y 15 de Carrefour en suelo belga, 13 tiendas de SuperValu en territorio irlandés y 17 comercios en suelo neerlandés, además de diversas incidencias reportadas en Suecia y Luxemburgo.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El método empleado por los ciberdelincuentes consistió en el acceso remoto no autorizado a los equipos de control térmico conectados a internet, donde alteraron la configuración para elevar las temperaturas o activar ciclos continuos de descongelación. En cadenas suecas como Coop e Ica, algunos frigoríficos registraron picos térmicos de hasta 50 grados Celsius, mientras que en establecimientos belgas se alcanzaron temperaturas superiores a los 15 grados en cámaras de congelación.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el proveedor de sistemas de climatización Danfoss, las vulnerabilidades explotadas se derivaron del uso de contraseñas predeterminadas y la falta de protocolos de seguridad en las redes locales de los comercios. La compañía tecnológica detalló que con anterioridad había emitido advertencias de seguridad sugiriendo desvincular los controladores de la red pública o aplicar conexiones cifradas para mitigar riesgos.

Las empresas afectadas iniciaron el retiro de mercancía congelada y perecedera ante la interrupción de la cadena de frío, además de desplegar camiones frigoríficos de emergencia para resguardar los productos no dañados. Por su parte, las autoridades de ciberseguridad en las naciones involucradas abrieron investigaciones formales para determinar la autoría de los ataques e investigar su posible vínculo con un precedente similar ocurrido en Francia durante octubre.