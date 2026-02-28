Irán ataca bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico: explosiones en Catar y EAU

En una respuesta inmediata y de gran escala a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, el gobierno de Irán anunció este sábado haber atacado múltiples bases militares estadounidenses ubicadas en el Golfo Pérsico. Según el comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria, misiles balísticos y drones de largo alcance impactaron instalaciones estratégicas en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.

Teherán afirmó que esta acción es solo el "primer paso" de su represalia por la violación de su soberanía y advirtió que cualquier país que permita el uso de su territorio o espacio aéreo para agredir a Irán será considerado un "objetivo legítimo".

Alcance del contraataque iraní

Aunque el Pentágono no ha emitido un informe detallado sobre los daños o víctimas, fuentes locales en la región reportaron explosiones y la activación de sistemas de defensa aérea en los siguientes puntos clave:

- Base Aérea Al Udeid (Catar): Sede central del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) en la región.

- Base Aérea Al Dhafra (EAU): Punto crítico para las operaciones aéreas aliadas.

- Base Naval de EE. UU. en Baréin: Hogar de la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

- Instalaciones en Kuwait: Zonas logísticas que albergan a miles de tropas estadounidenses.

La televisión estatal iraní transmitió imágenes de lanzamientos de misiles, asegurando que sus proyectiles lograron evadir los sistemas de defensa Patriot y Iron Dome desplegados en la zona, aunque esta información aún no ha sido verificada de forma independiente por agencias occidentales.

El Golfo Pérsico en estado de alerta máxima

La magnitud del contraataque ha puesto a las monarquías del Golfo en una situación de extrema vulnerabilidad. Países como Catar y Kuwait han instado a la calma, pero se encuentran atrapados en el fuego cruzado entre Washington y Teherán. La navegación comercial en el Estrecho de Ormuz ha quedado prácticamente paralizada, lo que ha disparado los precios del petróleo a niveles históricos en cuestión de horas.

Reacción de Washington y sus aliados

Desde la Casa Blanca, se informó que el presidente Donald Trump se encuentra reunido en el "Situation Room" con su gabinete de seguridad nacional. Se espera un mensaje a la nación en las próximas horas para abordar esta escalada, la cual representa el enfrentamiento directo más grave entre ambas naciones desde la Revolución de 1979.

"Irán ha cometido un error de cálculo desastroso al atacar nuestras bases y a nuestros aliados", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado, sugiriendo que la respuesta estadounidense podría ser aún más contundente.

Riesgo de conflicto global

La comunidad internacional observa con horror cómo la "guerra abierta" se extiende por todo el Medio Oriente. Analistas advierten que si las hostilidades continúan, el conflicto podría involucrar a otras potencias y desestabilizar la economía mundial de forma permanente. Por ahora, las embajadas de todo el mundo han ordenado la evacuación de personal no esencial en toda la región del Golfo.