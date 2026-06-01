Policía arroja a mujer embarazada al suelo y el esposo lo ataca

Un operativo policial realizado en un centro de acogida de la ciudad de Zeist, en Países Bajos, se encuentra bajo investigación tras la difusión de imágenes que muestran un incidente entre agentes y una mujer embarazada.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de seguridad atendían un reporte relacionado con amenazas y daños materiales. Durante la intervención, un video captó el momento en que una mujer intentaba acercarse al lugar de los hechos y fue empujada por un policía, provocando que cayera al suelo.

La intervención policial en Zeist se tornó violenta

La situación generó una reacción inmediata por parte de un hombre identificado como su esposo, quien se abalanzó sobre el agente, dando paso a un forcejeo que requirió la participación de otros policías para controlar el incidente.

De acuerdo con medios neerlandeses, el hombre fue sometido y posteriormente detenido, mientras que la mujer permaneció en el sitio tras lo ocurrido.

La mujer dio a luz prematuramente cinco días después

Tras la difusión de las imágenes, la policía neerlandesa informó que inició una investigación interna para determinar si la fuerza utilizada por los agentes durante la intervención se ajustó a los protocolos establecidos.

La controversia creció después de que la propia mujer señalara que cinco días después del incidente dio a luz de manera prematura.

Las autoridades indicaron que los videos difundidos muestran únicamente una parte de los acontecimientos y aseguraron que la revisión de los hechos contemplará todos los elementos disponibles para esclarecer lo sucedido.