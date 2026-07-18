Mujer yemení da a luz a quintillizos en Yemen: un hecho inusual

SANÁ, Yemen.- Una mujer yemení dio a luz a quintillizos en una clínica médica ubicada en la región suroeste de Yemen, un acontecimiento sumamente inusual que ha capturado la atención internacional. El nacimiento múltiple, compuesto por tres niños y dos niñas, se desarrolló de manera exitosa gracias a la oportuna intervención del personal de salud local que coordinó el complejo procedimiento obstétrico. Debido a la naturaleza tan poco frecuente y a las complicaciones inherentes de un embarazo múltiple de esta escala, los cinco recién nacidos y la madre fueron ingresados de inmediato a un protocolo de seguimiento médico especial. Los especialistas reportaron que los bebés se encuentran bajo observación clínica rigurosa en el área de neonatología para monitorear su evolución, peso y capacidades respiratorias básicas en sus primeras horas de vida. El extraordinario alumbramiento provocó intensas muestras de júbilo y celebración entre los residentes de la comunidad y los familiares, quienes expresaron sus felicitaciones públicas y elogiaron el compromiso del cuerpo de médicos y enfermeras que hicieron posible el parto en un contexto regional complicado. Este hito médico representa un rayo de esperanza y alegría para la población civil del suroeste de Yemen en medio de las persistentes adversidades socioeconómicas que impactan al país.