Gobierno de Estados Unidos rechaza petición de México sobre redadas migratorias

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Gobierno de los Estados Unidos rechazó de manera formal la petición diplomática presentada por la administración de México orientada a suspender o flexibilizar los operativos de control y las redadas masivas en contra de la comunidad migrante indocumentada en territorio norteamericano. La determinación de la administración federal estadounidense fue comunicada a través de sus agencias de seguridad interior, confirmando que las políticas de contención fronteriza y de deportación expedita se mantendrán sin modificaciones regulatorias.

De acuerdo con las carpetas informativas de los departamentos bilaterales, la solicitud mexicana buscaba establecer un esquema de tregua humanitaria y el respeto irrestricto a los entornos familiares de los connacionales para frenar las detenciones en centros laborales y zonas habitacionales de la Unión Americana. No obstante, las autoridades de Washington argumentaron que la aplicación de los protocolos de control responde de manera directa a sus mandatos de seguridad nacional y soberanía territorial, por lo que las agencias federales continuarán ejecutando las órdenes de aprehensión vigentes.

Reacciones de México ante el rechazo

El rechazo de la propuesta generó reacciones inmediatas en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la cual lamentó la postura inflexible del país vecino y reafirmó que la red de consulados tricolores en los Estados Unidos duplicará sus esfuerzos de asesoría legal y acompañamiento consular para garantizar la defensa de las garantías individuales de los trabajadores mexicanos. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la decisión, advirtiendo que la persistencia de las redadas continuará precarizando las condiciones de vida y propiciando la separación de miles de familias en las comunidades fronterizas.