Brote de ébola en República Democrática del Congo: 930 muertes

Se estima que al menos 930 personas han fallecido de ébola en el Congo, incluyendo decenas de trabajadores sanitarios.

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO- Al menos 930 personas han muerto en el brote de ébola en la República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud del país el lunes, con 37 nuevas muertes reportadas en un lapso de 24 horas del viernes al sábado, una de las cifras más altas.

Las muertes se registraron entre los 2,344 casos confirmados hasta el sábado, indicó el Ministerio de Salud.

El brote de ébola más rápido en la historia

El brote de ébola, que se declaró en el este de la República Democrática del Congo el 15 de mayo, es el brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro. El virus de Bundibugyo, responsable del brote, es menos común que otros que causan la enfermedad del ébola, y no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados.