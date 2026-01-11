Donald Trump advierte a Cuba sobre el fin del petróleo venezolano

En un movimiento que profundiza la crisis diplomática en el Caribe, el presidente Donald Trump ha sentenciado el fin del flujo de recursos desde Venezuela hacia Cuba. Tras la reciente captura del depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses, la Casa Blanca ha dejado claro que el "grifo" petrolero que sostenía a la isla ha sido cerrado definitivamente.

Desde su plataforma Truth Social, Trump lanzó una advertencia directa al gobierno de Miguel Díaz-Canel: "No habrá más petróleo o dinero yendo a Cuba... ¡Cero!". El mandatario sugirió que La Habana debe negociar un acuerdo con Washington "antes de que sea demasiado tarde", aprovechando el vacío dejado por la salida de Maduro, quien fuera el principal aliado estratégico y proveedor de crudo de la isla.

Datos de tráfico marítimo confirman que, desde la intervención en Caracas a principios de enero, ningún cargamento de combustible ha salido de puertos venezolanos con destino a Cuba. El año pasado, Venezuela cubría aproximadamente el 50% del déficit energético cubano, enviando unos 26,500 barriles diarios (bpd).

Ante el colapso del suministro venezolano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que su país se ha convertido en un proveedor clave de emergencia. No obstante, Sheinbaum aclaró que México no ha incrementado sus volúmenes habituales, lo que deja a la isla en una situación de vulnerabilidad extrema, con un sistema eléctrico al borde del colapso y una economía asfixiada por apagones constantes.

En un gesto que ha generado fuertes reacciones, Trump reaccionó positivamente a una publicación que sugería que su actual Secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, podría ocupar la presidencia de la isla. "¡Suena bien para mí!", comentó el mandatario estadounidense, avivando las teorías sobre un posible plan de transición impulsado desde Washington.

La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez denunció a través de X (antes Twitter) lo que calificó como una actitud de "hegemón criminal" por parte de Estados Unidos. Rodríguez defendió el derecho de su país a importar combustible de cualquier mercado y negó categóricamente que Cuba reciba pagos o beneficios materiales por los servicios de seguridad prestados a otros países, rechazando las acusaciones de "mercenarismo".

Aunque la inteligencia estadounidense reporta un panorama económico sombrío para Cuba, con sectores como el turismo y la agricultura paralizados, los informes de la CIA mantienen cautela sobre la predicción de Trump de que el régimen cubano está "listo para caer". Sin embargo, la pérdida definitiva del apoyo venezolano coloca a Díaz-Canel frente al desafío de gobernabilidad más severo en décadas.