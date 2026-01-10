Contactanos
Trump se pronuncia sobre la crisis en Irán: apoyo a la libertad

Las manifestaciones en Irán han dejado al menos 72 muertos y más de 2,300 detenidos en dos semanas.

Por Staff / La Voz - 10 enero, 2026 - 02:59 p.m.
      Donald Trump expresó disposición para intervenir en la crisis de Irán y apoyar a manifestantes.

      Donald Trump ha manifestado su disposición para intervenir en la crisis que atraviesa Irán, donde las manifestaciones ciudadanas han sido recibidas con una intensificación de la violencia estatal.

      "Irán busca libertad, quizás como nunca antes (...) está lista para ayudar"

      Donald Trump

      A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos afirmó que "Irán busca libertad, quizás como nunca antes" y enfatizó que su administración "está lista para ayudar".

      Las manifestaciones en Irán

      La situación en Irán es crítica, con protestas que se acercan a la marca de las dos semanas y que han dejado un saldo de al menos 72 muertos y más de 2,300 detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

