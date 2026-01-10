Mitin en Caracas: Nicolás Maduro Guerra apoya a Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, defendió las decisiones de Delcy Rodríguez sobre Venezuela.

Fue durante un mitin celebrado en Caracas, donde el hijo de Nicolás Maduro aseguró que las acciones de Delcy Rodríguez corresponden a un plan que habría dejado su padre antes de ser capturado en Venezuela.

¿Qué declaró Nicolás Maduro Guerra en el mitin?

A una semana de la captura de Nicolás Maduro, su hijo defendió ante los simpatizantes chavistas las decisiones de Delcy Rodríguez sobre Venezuela.

En el mitin llamado Marcha de los Movimientos Sociales, Nicolás Maduro Guerra aseveró que junto a Delcy Rodríguez se encuentran trabajando por alcanzar los objetivos y la prosperidad de su país.

¿Cuál es el plan mencionado por Nicolás Maduro Guerra?

Según aseguró, todo lo que está ocurriendo fue un plan de su padre, por lo que todos en el gobierno están siguiendo instrucciones.