Claudia Sheinbaum viaja a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

En una respuesta inmediata ante la que ya se considera una de las mayores tragedias ferroviarias del sexenio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 29 de diciembre de 2025 que viajará a la región del Istmo de Tehuantepec. El objetivo primordial de su gira es sostener reuniones privadas con los familiares de las 13 víctimas mortales y supervisar la atención médica de los 98 heridos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca.

"Más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias de las víctimas y con quienes están en los hospitales. Nuestra prioridad es el apoyo humano y la transparencia total", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, visiblemente conmovida por el saldo del siniestro.

Acciones de la autoridad

La logística de emergencia se mantiene bajo control de la Secretaría de Marina (Semar) y los servicios estatales de salud. De los 241 pasajeros que viajaban en el convoy, el balance actual es delicado:

Hospitalizados: 36 personas continúan internadas en centros hospitalarios de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec. Cinco de ellas se reportan en estado "crítico", luchando por su vida tras el impacto de los vagones contra un talud de siete metros.

Atención Psicológica: El Gobierno Federal ha desplegado brigadas de acompañamiento para asistir a los sobrevivientes y deudos en el proceso de identificación y trámites funerarios.

La FGR y el Peritaje de la Vía

La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado el control absoluto de la investigación para deslindar responsabilidades. Sheinbaum enfatizó que se han establecido cadenas de custodia estrictas sobre las cajas negras del tren y los fragmentos de las vías afectadas en la comunidad de Nizanda.

Este peritaje es crucial, ya que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es la obra insignia de conectividad entre el Pacífico y el Atlántico. La investigación busca determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica, un error humano, o un problema estructural derivado de la falta de mantenimiento en una zona donde la orografía y el clima suelen afectar la estabilidad de las vías.

Implicaciones para el Proyecto Interoceánico

Este desastre ocurre en un momento de escrutinio público, pues es el segundo incidente ferroviario en la región en menos de un mes. El descarrilamiento pone en duda la seguridad de la infraestructura para el transporte de pasajeros a gran escala, un componente vital para el desarrollo económico del sur del país. La presidenta reiteró que no se ocultará información: "Si hubo negligencia, se castigará; si fue un accidente técnico, se corregirá de inmediato".

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acompaña la estrategia federal, asegurando que se proporcionarán becas y pensiones especiales a los hijos de las víctimas fallecidas. Mientras tanto, el servicio de pasajeros en la Línea Z permanece suspendido hasta que las autoridades de la SICT garanticen que la ruta es 100% segura para los usuarios.