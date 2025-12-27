Pitbull ataca a bebé en Union Square

Una escena de extrema violencia conmocionó a los transeúntes en Union Square, Manhattan, cuando un perro de la raza pitbull atacó a un bebé de apenas un año de edad. El incidente, ocurrido este viernes 26 de diciembre de 2025 cerca de las 11:10 horas, fue captado en video por testigos, mostrando la desesperación de la madre mientras varios civiles intentaban liberar al menor de las mandíbulas del animal.

El perro, identificado como "Disco Bubba", prensó la pierna izquierda del infante después de que este, mientras era cargado por su padre, moviera accidentalmente una extremidad cerca del hocico del can.

Acciones de la autoridad

Ante la negativa del animal a soltar su presa, al menos cuatro personas intervinieron de manera heroica:

Acciones extremas: Uno de los transeúntes aplicó una llave al cuello del perro, otro lo pateó repetidamente y un tercero tuvo que recurrir a medidas físicas severas para obligar al animal a liberar al niño.

Gravedad de la herida: Testigos describieron con horror que el ataque dejó un orificio visible en la pierna del pequeño.

Atención médica: El bebé fue trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde fue reportado en estado estable tras recibir una gran cantidad de puntos de sutura por múltiples laceraciones.

Controversia legal: Sin cargos criminales

A pesar de la brutalidad del ataque y la indignación pública, el dueño del pitbull —quien se alejó de la escena con calma para esperar un autobús— no enfrenta cargos penales hasta el momento.

La normativa de NY: Según la ley vigente en Nueva York, para procesar penalmente a un dueño se debe demostrar negligencia criminal manifiesta o conocimiento previo de la peligrosidad del animal.

Incidente Civil: Al no existir reportes previos de agresiones de "Disco Bubba", la policía ha catalogado el evento como un incidente civil, permitiendo que el propietario conserve al perro mientras se realizan evaluaciones administrativas.

Postura de la familia

El tío de la víctima calificó la situación como inaceptable y anunció que buscarán vías legales para que el animal sea sacrificado, argumentando que representa un peligro público.

El contraste entre las fotos en redes sociales donde el dueño llama al pitbull su "mejor amigo" y las imágenes del ataque ha reavivado el debate en la Gran Manzana sobre la regulación de razas potencialmente peligrosas y la responsabilidad de los propietarios.