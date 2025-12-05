Washington: Sheinbaum, Trump y Carney discuten sobre la Copa Mundial 2026

El tema central de la reunión entre Sheinbaum, Trump y Mark Carney en Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló cuál fue el tema central de la reunión que tuvo con Trump y Mark Carney en Washington.

¿Cuál fue el tema central de la reunión entre Sheinbaum, Trump y Carney que se llevó a cabo el 5 de diciembre en Washington? La presidenta de México dio detalles.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos"

Claudia Sheinbaum

Por medio de X, Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en el que reveló lo que pasó en el breve encuentro que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

En el tuit, la presidenta de México resaltó que el tema central de la reunión fue justamente el de la oportunidad para América del Norte que representa el Mundial de fútbol 2026.