Fuerzas militares de Estados Unidos ingresarán a Perú en 2026

El gobierno de Perú autorizó la entrada de fuerzas militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el país para 2026 conforme al artículo 102 de la Constitución peruana y a la Ley 27856; te damos los detalles.

Con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Congreso de Perú aprobó que fuerzas militares estadounidenses ingresen a su país en el 2026 a fin de:

- Realizar ejercicios conjuntos

- Ejecución de operaciones de instrucción

- Actividades de apoyo y entretenimiento

Detalles sobre la autorización de fuerzas militares

Perú permitirá la entrada de fuerzas militares de Estados Unidos en 2026. Tras una resolución legislativa, Perú autorizó la entrada de fuerzas militares y armamento de Estados Unidos a su territorio, por los agentes estadounidenses podrán portar armas de guerra. La vigencia de esta entrada será a partir del 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año y las regiones de Perú en las que se realizarán las actividades son las siguientes:

- Lima

- Callao

- Loreto

- San Martín

- Huánuco

- Ucayali

- Pasco

- Junín

- Cusco

- Ayacucho

- Iquitos

- Pucusana

- Puerto Maldonado

- Apurímac

Actividades programadas para las fuerzas estadounidenses en Perú

Por otra parte, se permitirá la entrada específicamente a comandos de inteligencia y fuerza conjunta de Estados Unidos, quienes podrán portar las siguientes armas:

- Fusiles M4

- Pistolas M17

- Ametralladoras M249, M240

- Lanzagranadas M32

- Morteros

- Fusiles de francotirador XM2010, M110 SAS y M22

- Escopetas.