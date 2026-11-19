Un momento protagonizado por Donald Trump durante una reunión internacional se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que las cámaras lo captaran aparentemente dormitando durante la participación del presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2026.

El episodio ocurrió durante la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Shenzhen, China. En las imágenes difundidas se observa al presidente estadounidense con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia adelante mientras su homólogo chino pronunciaba un discurso.

La grabación no tardó en circular por distintas plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con bromas y comparaciones con otros asistentes que permanecían atentos a las intervenciones. La escena incluso provocó comentarios sobre el aparente cansancio del mandatario durante una reunión dedicada a temas económicos y comerciales.

Sin embargo, la Casa Blanca rechazó que Trump estuviera dormido y ofreció otra explicación sobre las imágenes: aseguró que el presidente únicamente movía la cabeza en señal de aprobación mientras escuchaba a Xi Jinping.

¿Por qué es tan importante la reunión de la APEC?

Más allá del momento que protagonizó el mandatario estadounidense, el encuentro representa uno de los espacios de diálogo económico más relevantes a nivel internacional.

La APEC reúne anualmente a representantes de 21 economías de Asia y el Pacífico, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia, además de países latinoamericanos como México. En esta edición, las actividades se desarrollan en Shenzhen, ciudad china reconocida por su actividad tecnológica.

Durante las sesiones se abordan asuntos fundamentales para el desarrollo económico mundial, como la eliminación de barreras comerciales, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento.

También se discuten temas relacionados con el comercio digital, los avances tecnológicos y la búsqueda de modelos de crecimiento económico más sostenibles y amigables con el medio ambiente.

La relevancia de este foro radica en el peso económico de sus integrantes, que en conjunto representan alrededor del 60% de la economía mundial y cerca de la mitad del comercio global. Por ello, los acuerdos y conversaciones que se desarrollan pueden tener repercusiones en la actividad comercial, el empleo y el crecimiento de los países participantes.

China, Rusia y Estados Unidos presentan una declaración sobre la paz

Otro de los acontecimientos destacados durante la cumbre fue el acercamiento entre los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos, quienes sostuvieron una reunión para intercambiar puntos de vista sobre el panorama internacional.

Como resultado del encuentro, se dio a conocer una declaración conjunta en la que los tres países expresaron su compromiso con la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

El documento señala que los jefes de Estado sostuvieron un diálogo sobre la situación mundial y coincidieron en la importancia de trabajar para preservar la estabilidad entre las naciones.

Asimismo, manifestaron su disposición para establecer conversaciones relacionadas con la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de este tipo de armamento.

De esta manera, la cumbre de la APEC dejó imágenes que rápidamente se hicieron virales, pero también conversaciones diplomáticas y económicas de relevancia internacional, en las que participaron algunas de las principales potencias del mundo.