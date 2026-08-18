Donald Trump intensifica tensiones en Oriente Medio: control del estrecho de Ormuz

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las tensiones geopolíticas en Oriente Medio tras calificar públicamente al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense" mediante publicaciones en sus plataformas digitales, hecho que coincide con el vencimiento del acuerdo de alto el fuego pactado entre Washington y Teherán.

El mandatario difundió en su red Truth Social un gráfico del paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, acompañado por un rótulo con los colores distintivos de la bandera estadounidense que catalogaba la vía naviera como dominio bajo control soberano de su país. Las declaraciones se suman a pronunciamientos previos durante un acto político en Long Island, donde sostuvo la intención de formalizar dicha categoría territorial tras doblegar las capacidades bélicas de la nación islámica.

¿Qué declaró Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz?

El cruce de declaraciones ocurre luego de que este diecisiete de agosto concluyera el periodo de sesenta días fijado en el memorando de entendimiento suscrito el pasado diecisiete de junio, documento que establecía la suspensión temporal de hostilidades militares bilaterales como antesala a negociaciones de paz. Washington sostiene que el despliegue naval desplegado en la zona ha diezmado la operatividad militar iraní, otorgándole un bloqueo efectivo sobre la navegación comercial.

Reacción de Teherán ante las afirmaciones de Trump

Las autoridades de Teherán rechazaron las aseveraciones de la Casa Blanca sobre el control absoluto del canal de navegación. El estrecho de Ormuz representa uno de los puntos estratégicos de mayor relevancia para el comercio global de hidrocarburos, por lo que las declaraciones del mandatario estadounidense elevan la incertidumbre en los mercados energéticos tras el estancamiento de las conversaciones diplomáticas.