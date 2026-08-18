Trump eleva la tensión con Omán y advierte que lo bombardearía "sin piedad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Omán al asegurar que su país podría bombardearlo "sin piedad" si interviene en las negociaciones que Washington mantiene con Teherán en torno al control del estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista con Fox News realizada el lunes 17 de agosto de 2026, Trump se refirió a las conversaciones entre Omán e Irán relacionadas con el estratégico paso marítimo y sostuvo que Mascate no debería involucrarse en el diálogo con Teherán.

El mandatario estadounidense ya había realizado amenazas similares contra Omán. En mayo, durante una reunión de gabinete, afirmó ante la prensa que el país debía comportarse como los demás o, de lo contrario, Estados Unidos tendría que "volarlo por los aires".

Las nuevas declaraciones se producen después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informara que Teherán y Mascate habían alcanzado un acuerdo para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula una parte importante de los hidrocarburos exportados a nivel mundial.

De acuerdo con Trump, Estados Unidos mantiene un control total sobre Ormuz mediante un bloqueo militar luego del reinicio de las hostilidades con Irán. No obstante, Teherán continúa manteniendo cerrado el estrecho.

Trump afirma que existe un canal de diálogo con Irán

Durante la misma entrevista, el presidente estadounidense aseguró que existe una vía de comunicación extraoficial con Irán para abordar las negociaciones de paz y señaló a la Guardia Revolucionaria Islámica como parte de ese canal.

El Gobierno iraní, sin embargo, continúa negando la existencia de dicho mecanismo de comunicación.

Trump también volvió a exigir una rendición por parte de las autoridades iraníes, al señalar que el gobierno de los ayatolás debería "izar la bandera blanca".

Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que terminó el plazo de 60 días establecido en el memorando de paz firmado por Washington y Teherán el 17 de junio. Dicho periodo había sido contemplado para negociar asuntos como el levantamiento de sanciones contra Irán, su programa nuclear y la situación en Líbano y Gaza.

Conversaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen paralizadas

Pese al plazo establecido, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen paralizadas, mientras la situación en torno al estrecho de Ormuz continúa generando tensión.