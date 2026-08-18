Ébola en República Democrática del Congo se convierte en el segundo brote más letal de la historia

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) volvió a encender las alertas sanitarias debido a la rapidez con la que ha avanzado y al número de personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad.

La epidemia, declarada el pasado 15 de mayo, ya se posicionó como la segunda más letal en la historia del ébola. Según la información más reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en la RDC se contabilizan 4,945 casos confirmados y 2,325 fallecimientos.

Con estos números, el brote actual ya superó en contagios y muertes a las epidemias registradas entre 2018 y 2020. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo del peor episodio conocido de esta enfermedad.

La epidemia ocurrida entre 2014 y 2016 en África occidental continúa siendo la más grave registrada hasta ahora, con aproximadamente 11,000 muertes y 28,000 contagios.

Un brote que avanza rápidamente

Además del elevado número de víctimas, el actual brote en la República Democrática del Congo destaca por la velocidad con la que han aumentado los casos desde que fue declarado.

Entre los factores relacionados con este crecimiento se encuentran los desplazamientos forzados de la población y el intenso tránsito de personas mediante carreteras y ríos, circunstancias que han influido en la expansión de la enfermedad.

Aunque la Organización Mundial de la Salud había considerado que el brote representaba un riesgo epidémico internacional bajo, las cifras actuales colocan nuevamente la atención sobre la evolución de la enfermedad en territorio congoleño.

Por ahora, la situación permanece bajo seguimiento y se espera que las autoridades sanitarias logren contener el avance del brote.