La Iglesia católica y su papel en la esclavitud: León XIV se disculpa

El papa León XIV pidió perdón por el papel histórico que tuvo la Iglesia católica frente a la esclavitud y reconoció que autoridades eclesiásticas llegaron a legitimar formas de sometimiento humano durante siglos.

La declaración forma parte de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada este 25 de mayo de 2026 y considerada por medios internacionales como una de las admisiones más directas realizadas hasta ahora por un pontífice sobre la responsabilidad institucional de la Iglesia en esta práctica.

"Una herida en la memoria cristiana"

En uno de los pasajes centrales del documento, León XIV calificó la esclavitud como "una herida en la memoria cristiana" y expresó:

"Por ello, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón".

El pontífice también manifestó su "profundo dolor" por el sufrimiento padecido por millones de personas esclavizadas a lo largo de la historia.

¿Qué reconoció el Vaticano?

La encíclica no se limita a condenar la esclavitud como un error del pasado. El papa reconoció que, en distintos momentos históricos, autoridades de la Iglesia participaron en estructuras que permitieron o justificaron formas de sometimiento.

Según el texto, algunos líderes eclesiásticos llegaron a responder a solicitudes de gobernantes para regular prácticas relacionadas con la esclavitud, incluida la de personas consideradas "infieles" o no cristianas.

León XIV también admitió que durante la Edad Media algunas instituciones vinculadas a la Iglesia poseyeron esclavos, ampliando así el reconocimiento institucional sobre este episodio histórico.

Una postura distinta a la de otros papas

La disculpa de León XIV marca una diferencia respecto a declaraciones anteriores del Vaticano.

En 1985, el papa Juan Pablo II pidió perdón por el sufrimiento causado por "hombres pertenecientes a naciones cristianas" durante la trata de esclavos.

Posteriormente, el papa Francisco condenó la esclavitud moderna y rechazó antiguos documentos utilizados por potencias coloniales para justificar actos de dominación.

Sin embargo, León XIV fue más allá al reconocer explícitamente el papel institucional que tuvieron sectores de la Iglesia en la legitimación histórica de estas prácticas.

La Iglesia tardó siglos en condenar la esclavitud

El pontífice sostuvo que la Iglesia no llegó a una "condena formal, absoluta y universal" de la esclavitud sino hasta el siglo XIX, durante el pontificado de León XIII.

Con ello, reconoció la contradicción histórica entre la enseñanza cristiana sobre la dignidad humana y la tolerancia o legitimación de sistemas de esclavitud durante siglos.

El mensaje resume tres ideas centrales:

1. La Iglesia enseñaba la dignidad de toda persona humana.

2. Durante mucho tiempo no aplicó plenamente ese principio frente a la esclavitud.

3. Algunas autoridades religiosas participaron en estructuras que justificaron el sometimiento de personas.

¿Qué dice la encíclica Magnifica Humanitas?

La encíclica Magnifica Humanitas es el primer gran documento doctrinal de León XIV.

Aunque uno de sus temas principales es la defensa de la dignidad humana frente a los desafíos tecnológicos y la inteligencia artificial, el texto también aborda formas históricas y actuales de explotación.

El papa vincula la esclavitud del pasado con problemáticas contemporáneas relacionadas con el abuso de poder político, económico y tecnológico.

La idea central del documento es que ninguna forma de autoridad puede colocarse por encima de la dignidad humana.

Un mensaje con impacto histórico

La disculpa del papa tiene relevancia más allá del ámbito religioso porque toca uno de los temas más sensibles de la historia mundial: la esclavitud y su relación con estructuras políticas, económicas y religiosas.

El reconocimiento responde también a reclamos históricos de académicos, organizaciones afrodescendientes y sectores dentro de la propia Iglesia que pedían una postura más clara sobre el pasado institucional del Vaticano.

Además, la declaración podría reabrir debates relacionados con:

- La memoria histórica.

- El acceso a archivos eclesiásticos.

- La responsabilidad institucional.

- Las discusiones sobre reparación y justicia histórica.

La frase que marcó la encíclica

La expresión más significativa del documento fue la disculpa directa pronunciada por León XIV:

"Por ello, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón".

Con esa frase, el pontífice colocó el tema de la responsabilidad institucional en el centro del debate histórico y convirtió su primera encíclica en uno de los documentos más relevantes de su pontificado.