Más de 2,900 casos de ébola en Congo y huelga de personal médico

Más trabajadores sanitarios se declaran en huelga mientras los casos de ébola en el Congo se acercan a los 3 mil, incluyendo más de mil 300 muertes.

Los trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento del ébola en el este del Congo se declararon en huelga, exigiendo el pago de sus salarios. El paro interrumpió la atención médica a los pacientes en el epicentro del brote que azota al país con rapidez.

Huelga en Bunia

El número de casos confirmados de ébola en el Congo ha alcanzado los 2 mil 973, incluyendo mil 309 muertes, según datos gubernamentales publicados en lo que las autoridades califican como el brote de más rápido crecimiento registrado hasta la fecha.

Impacto en la atención médica

El centro de tratamiento del ébola de Elikya, en Bunia, provincia de Ituri, quedó paralizado después de que médicos, enfermeras y personal de seguridad dejaran de trabajar.