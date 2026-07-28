Milei acusa a México de financiar una "campaña antiargentina"; Sheinbaum rechaza los señalamientos

El presidente de Argentina, Javier Milei, generó una nueva controversia internacional al asegurar que México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos participaron en el financiamiento de una presunta "campaña antiargentina" durante el Mundial 2026.

En una entrevista, el mandatario afirmó que estos actores destinaron recursos para impulsar acciones en contra de su país. Incluso señaló que Brasil habría sido el principal aportante, al asegurar que el 25% del financiamiento provino de ese gobierno.

"El que puso más plata en esta campaña antiargentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. ¿Quiénes son? Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", declaró Milei.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones?

Además, el presidente argentino acusó al gobierno brasileño de haber intervenido en la campaña presidencial de Argentina en 2023 mediante asesoría a su entonces rival, Sergio Massa.

Tras las declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones y sostuvo que el gobierno mexicano no interviene en los asuntos internos de otras naciones.

"Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo (...) Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países", expresó la mandataria.

Sheinbaum reiteró que la política exterior de México se rige por el principio constitucional de no intervención, al tiempo que negó la existencia de cualquier campaña promovida por el país en contra del gobierno argentino.

Contexto electoral en Argentina

Las declaraciones de Milei se producen a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales en Argentina.