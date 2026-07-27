Comisión Técnica de UNAM revisa irregularidades en examen de admisión

Leonardo Lomelí pide no normalizar las trampas en el examen de admisión de la UNAM

Lomelí llama a no normalizar las trampas e irregularidades en el examen de admisión de la UNAM tras instalar Comisión Técnica para revisión del proceso.

Durante la instalación de la Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión, Leonardo Lomelí enfatizó que no se pueden normalizar las trampas, pues perjudica a la institución y a la sociedad.

La Comisión Técnica fue instalada este lunes 27 de julio y coincidió con la movilización de aspirantes a carreras de la UNAM por la serie de irregularidades en la aplicación del examen de admisión 2026.

Acciones de la autoridad

Ante las presuntas irregularidades en los exámenes de admisión de la UNAM, Leonardo Lomelí señaló que la universidad debe estar del lado de los estudiantes que se esforzaron por tener un lugar. Bajo esta premisa, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, sostuvo que no se pueden normalizar situaciones de irregularidad o trampa, ya que esto no solo perjudica a la institución, sino a toda la sociedad.

"Esto no solo afecta a la universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Por eso es por lo que hay que insistir en la importancia de estudiar, de prepararse adecuadamente, de hacer bien las cosas".

Leonardo Lomelí reiteró que es prioridad proteger a quienes buscaron acceder a la universidad de manera legítima, mediante el estudio y la preparación adecuada, y no por trampas, que les permitieron tener un puntaje alto.