Javier García y su brigada enfrentan incendio en Madrid: 25 mil evacuados

Hagas lo que hagas no serás capaz de extinguirlo', así describen los bomberos españoles que combaten el incendio forestal.

BARCELONA- En sus dos décadas protegiendo bosques y comunidades rurales, el bombero español Javier García nunca se ha enfrentado a algo como el incendio que ahora arrasa la zona cerca de Madrid. "Esto no tiene precedente", le comentó García a The Associated Press por teléfono antes de afrontar otra larga jornada.

El voraz incendio ha consumido 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas), un área cinco veces el tamaño de Barcelona, y ha obligado a 25 mil personas a huir de pueblos en las colinas humeantes de Ávila, al oeste de Madrid, la capital.

El cambio en las tácticas de los bomberos

La ferocidad del mayor incendio forestal registrado en España está obligando a los bomberos a cambiar sus tácticas de manera fundamental, priorizando las evacuaciones y la protección de propiedades debido al peligro que suponen muros de llamas en rápido avance y fuegos demasiado potentes como para atacarlos directamente. "La evolución que estamos viviendo es alarmante", manifestó García.

Antes, su brigada se enfrentaba a incendios en zonas silvestres. Ahora son una última línea de defensa, centrada en salvar vidas. No se han reportado muertes por estos incendios, mientras que 79,000 personas han huido de sus hogares por el incendio de Ávila, otro incendio cercano en la región de Madrid y uno en el este, en Castellón.

Estrés y trabajo en la lucha contra el fuego

"Es más trabajo y más estrés", expresó García. "Ahora es vidas humanas, casas y luego la masa forestal".

El cambio climático aviva las llamas

García trabaja con una de las brigadas de emergencia contra incendios forestales de España, que se despliegan para ayudar a los bomberos regionales cuando necesitan apoyo. Cumplen turnos de 12 horas rociando con mangueras árboles en llamas y despejando a golpes la maleza antes de que se convierta en combustible para el fuego.