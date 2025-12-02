Cuatro arrestados en Corea del Sur por hackeo de cámaras IP

La policía de Corea del Sur arrestó el pasado domingo a cuatro personas acusadas de un grave delito de ciberseguridad: el hackeo de más de 120 mil cámaras IP (conectadas a internet) instaladas en hogares y negocios para producir y vender material de explotación sexual ilegal.

Detalles del hackeo de cámaras IP en Corea del Sur

Según la Agencia Nacional de Policía, los sospechosos aprovecharon fallas de seguridad, como el uso de contraseñas débiles o simples, para vulnerar los dispositivos. Las cámaras comprometidas se encontraban en una amplia gama de lugares privados, incluyendo:

- Casas particulares.

- Salas de karaoke.

- Estudios de pilates.

- Una clínica ginecológica.

Acciones de la policía surcoreana ante el cibercrimen

Las autoridades informaron que los detenidos actuaban de manera independiente. Se reveló que uno de los arrestados logró hackear 63 mil cámaras y generó 545 videos, que vendió por un monto superior a los 12 mil dólares. Otro sospechoso vulneró 70 mil dispositivos y comercializó 648 videos por cerca de 6 mil 300 dólares. Ambos serían responsables del 62% del contenido ilegal distribuido en un sitio web extranjero.

El jefe de investigación cibernética, Park Woo Hyun, calificó los hechos como "delitos graves que causan profundo daño a las víctimas" y aseguró que se reforzarán las investigaciones. Además de los cuatro principales sospechosos, tres compradores y espectadores del material también fueron arrestados.

Impacto del delito en las víctimas y medidas de seguridad

La Policía trabaja en colaboración con agencias internacionales para lograr el cierre del sitio web implicado y ha contactado a víctimas en 58 ubicaciones para recomendarles cambiar contraseñas y reforzar sus medidas de seguridad.