David Kershenobich aclara que no hay contagios masivos de ciclosporiasis

´No hay contagios masivos de ciclosporiasis en México´, aclara Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud descartó que exista un brote masivo en México de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis que puede ocasionar episodios intensos de diarrea. Durante La Mañanera del Pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia epidemiológica debido a los casos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos, pero aclaró que la situación en México no representa un escenario de contagios generalizados.

El funcionario señaló que la enfermedad puede transmitirse mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. Aunque algunos pacientes pueden requerir atención hospitalaria debido a la deshidratación, aseguró que la mortalidad asociada es muy baja y que hasta ahora no se han reportado fallecimientos por los casos mencionados.

"Tenemos casos anualmente; sin embargo, son muy pocos", señaló Kershenobich al explicar que la presencia de ciclosporiasis en el país no es nueva y se registra cada año en cantidades reducidas.

¿Cómo se transmite la ciclosporiasis?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que puede llegar al organismo mediante alimentos o agua contaminados. Una vez producido el contagio, los síntomas pueden tardar en aparecer, por lo que no necesariamente se presentan de inmediato.

Kershenobich detalló que el periodo entre el contagio y la aparición de síntomas puede ser de dos a 14 días. Entre las principales manifestaciones se encuentra la diarrea intensa, que en general puede controlarse después de un periodo de entre 48 y 72 horas.