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Donald Trump asegura que EE. UU. tiene municiones suficientes en medio de la polémica

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves estar preocupado por el agotamiento de las municiones

Por Staff / La Voz - 06 agosto, 2026 - 03:43 p.m.
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      WASHINGTON- El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves estar preocupado por el agotamiento de las municiones utilizadas en la guerra con Irán, después de que el diario The Washington Post informara sobre su supuesta frustración por esa escasez.

      "EE. UU. posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Además, grandes cantidades se están fabricando y enviando a EE. UU. según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país", afirmó Trump en su red, Truth Social.

      Escasez de municiones en EE. UU.

      Su mensaje llega después de que el diario The Washington Post informara, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes pasado, de que Trump había expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio, lo que había llevado a un desencuentro entre el mandatario y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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