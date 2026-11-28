NUEVA YORK (AP) — Los consumidores en Estados Unidos gastaron alrededor de 12.900 millones de dólares en compras por internet durante la jornada del Black Friday, un incremento interanual del 9,2 por ciento respecto al año pasado, de acuerdo con las proyecciones de la firma de análisis Adobe Analytics.

El repunte en la facturación digital contrasta con una ligera disminución en el número total de compradores previstos para todo el fin de semana largo de Acción de Gracias. Según estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), unos 182,7 millones de personas realizarán compras entre el jueves y el lunes, por debajo de los 186,9 millones registrados en 2025.

El dinamismo del comercio electrónico ya se había reflejado el jueves durante el Día de Acción de Gracias, jornada en la que el gasto digital alcanzó los 7.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10,4 por ciento frente al año anterior y supera en 200 millones de dólares el pronóstico inicial de 6.900 millones elaborado por Adobe Analytics.

Analistas del sector atribuyen el mayor volumen monetario tanto al adelanto de las compras navideñas como al impacto de los precios más altos en la economía estadounidense. El miércoles previo al feriado, el Departamento de Comercio informó que el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) registró un alza interanual del 3,8 por ciento en octubre, casi el doble de la meta del 2 por ciento fijada por la Reserva Federal.

Los registros de la NRF indican que la menor concentración de compradores durante el fin de semana tradicional responde a que los hogares comienzan a adquirir obsequios desde las primeras semanas de noviembre para aprovechar descuentos anticipados y distribuir sus gastos. Entre el 1 y el 22 de noviembre, las ventas en línea en Estados Unidos sumaron 82.500 millones de dólares, un 9,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, superando los 3.000 millones de dólares diarios de manera ininterrumpida y rebasando por primera vez la barrera de los 4.000 millones en dos días previos al Black Friday.

Una encuesta de la misma organización gremial reveló que el 60 por ciento de los consumidores inició sus compras de temporada a comienzos de noviembre, frente al 56 por ciento que seguía ese patrón antes de la pandemia de COVID-19.

Las previsiones apuntan a que el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre, se consolidará nuevamente como la jornada de mayor actividad comercial en internet del año, superando por primera vez los 15.000 millones de dólares en ventas, un avance del 6,2 por ciento frente a los 14.250 millones facturados en 2025. Asimismo, el informe destaca que el 53 por ciento de las transacciones digitales realizadas en las tres primeras semanas de noviembre se concretaron desde teléfonos móviles, mientras que la modalidad de pago aplazado movió 6.100 millones de dólares, un 6,5 por ciento más que el año previo.