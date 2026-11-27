El Gobierno de México manifestó formalmente su rechazo a una iniciativa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego de que la dependencia habilitara distintos medios de comunicación para recibir denuncias anónimas relacionadas con narcotraficantes, redes criminales y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con estas organizaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya hizo llegar una queja al representante diplomático estadounidense en México, después de que la agencia anunciara la apertura de canales para recopilar información sobre actividades delictivas.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria explicó que el secretario de Relaciones Exteriores se comunicó con el embajador de Estados Unidos para transmitirle la inconformidad del Gobierno mexicano. Según detalló, el diplomático respondió que revisaría la situación.

Acciones de la autoridad

La controversia comenzó el miércoles, cuando el director de la DEA, Terry Cole, dio a conocer la habilitación de mecanismos de contacto mediante correo electrónico y las aplicaciones WhatsApp y Threema.

A través de estas plataformas, la agencia pretende recibir información sobre integrantes y colaboradores de organizaciones clasificadas como terroristas extranjeras, servidores públicos que presuntamente les proporcionen apoyo y personas involucradas en operaciones de lavado de dinero destinadas a financiar actividades de narcoterrorismo.

La iniciativa generó una reacción del Gobierno mexicano, especialmente por el alcance de las denuncias relacionadas con funcionarios y organizaciones que operan en territorio nacional.

Detalles confirmados

Un día antes de confirmar la queja diplomática, Sheinbaum cuestionó públicamente la decisión de la DEA y consideró que representa una intervención en asuntos internos de México. También pidió a las autoridades estadounidenses concentrarse en atender el problema del tráfico y consumo de drogas dentro de su propio país.

La presidenta puso sobre la mesa interrogantes sobre la distribución de sustancias ilícitas en Estados Unidos, así como el destino de los recursos económicos obtenidos mediante su comercialización, particularmente en el caso del fentanilo ilegal.

El contexto de esta diferencia diplomática se relaciona también con la decisión del Gobierno de Donald Trump de designar formalmente como organizaciones terroristas a importantes cárteles mexicanos y de otros países de América Latina, una clasificación que abre la posibilidad de emprender acciones más contundentes contra estos grupos fuera de las fronteras estadounidenses.

Por su parte, la DEA no había emitido una respuesta inmediata a la solicitud de comentarios realizada por Reuters sobre la inconformidad expresada por México.

Impacto en la comunidad

Mientras tanto, el Gobierno mexicano espera que Estados Unidos revise los mecanismos anunciados por su agencia antidrogas, en medio de las diferencias sobre los alcances de su actuación frente a las organizaciones criminales.