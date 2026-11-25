Estados Unidos propuso este miércoles nuevos aranceles contra 14 economías por prácticas que, según su evaluación, favorecen un exceso de capacidad industrial y perjudican a la manufactura estadounidense. México y Noruega quedaron fuera del anuncio, aunque las investigaciones sobre ambos países continúan abiertas.

La Oficina del Representante de Comercio estadounidense, conocida como USTR, presentó las medidas después de una pesquisa de ocho meses. La revisión abarcó inicialmente a 16 socios comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada para responder a prácticas extranjeras consideradas perjudiciales para el comercio de ese país.

Para México, el anuncio significa que no se propone por ahora una nueva tarifa dentro de esta investigación. No representa una exención permanente ni la eliminación de otros gravámenes. Washington tampoco estableció un plazo para concluir la revisión mexicana ni precisó si presentará posteriormente medidas contra sus exportaciones.

La propuesta comprende a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Bangladés, Singapur y Suiza. La USTR sostiene que determinadas políticas de esas economías generan o mantienen una producción industrial que restringe el comercio estadounidense.

Entre las prácticas cuestionadas figuran apoyos financieros, incentivos productivos y otras intervenciones que Washington considera distorsiones del mercado. El argumento central es que la producción excedente no responde a la demanda y termina presionando a los fabricantes estadounidenses mediante una mayor oferta de bienes importados.

China enfrentaría una tasa limitada inicialmente a 20%, adicional a gravámenes establecidos durante el primer mandato de Donald Trump. Para otras economías, los topes dependerían de los acuerdos comerciales alcanzados o todavía en negociación. Por ello, los porcentajes anunciados no implican una tarifa uniforme para todos los productos y países incluidos.

Las medidas aún no entran en vigor. El procedimiento contempla comentarios públicos y una audiencia prevista para el 25 de enero, antes de una eventual aplicación. Las condiciones finales deberán considerar las excepciones, los acuerdos bilaterales y su relación con otros aranceles existentes.

La ausencia de México deja pendiente la decisión sobre su caso. Mientras 14 economías avanzan hacia la discusión de posibles tarifas, la USTR mantiene abierta la evaluación mexicana. El punto por resolver es si concluirá sin nuevas medidas o dará lugar a otra propuesta arancelaria.