MAZAR-I-SHARIF, Afganistán (AP) — Autoridades talibanes en la provincia norteña de Balj instruyeron a empleados del sector público y al personal sanitario a dejar de escribir y pronunciar en público los nombres de las mujeres, una medida que organizaciones defensoras de derechos humanos advierten profundiza el borrado legal y social de la identidad femenina en Afganistán.

De acuerdo con reportes de trabajadores locales y activistas citados por medios internacionales, la directiva abarca oficinas administrativas, hospitales y clínicas, donde se ha ordenado omitir los nombres propios de las mujeres en expedientes clínicos, recetas médicas y registros oficiales. En su lugar, los formularios deben identificarlas únicamente por su parentesco con un tutor masculino, bajo denominaciones como esposa o hija de un hombre.

Impacto en la atención médica

Especialistas en salud pública alertaron que la supresión de los nombres propios en el ámbito sanitario representa un riesgo directo para la atención médica de millones de afganas. La falta de identificación individual en historiales y prescripciones dificulta el seguimiento de tratamientos, eleva la probabilidad de errores clínicos y obstaculiza la entrega de medicamentos en centros hospitalarios saturados.

La disposición se apoya en arraigadas normas patriarcales presentes en sectores conservadores de la sociedad afgana, donde mencionar en público el nombre de una madre, esposa o hija se considera una falta al honor familiar. Bajo esa tradición, las mujeres suelen quedar excluidas de invitaciones de boda, lápidas funerarias y documentos cotidianos.

Reacciones de activistas

Frente a esa práctica, en 2017 la activista afgana Laleh Osmany encabezó la campaña ciudadana denominada "¿Dónde está mi nombre?", una movilización que exigía el derecho de las mujeres a ser nombradas en los registros civiles. El movimiento logró un avance histórico en septiembre de 2020, cuando el entonces gobierno afgano aprobó una reforma legal para incluir voluntariamente el nombre de la madre en los documentos nacionales de identidad.

Sin embargo, tras el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021, el régimen ha desmantelado progresivamente las garantías civiles de las mujeres y niñas. Desde entonces, las autoridades de facto han prohibido el acceso femenino a la educación secundaria y universitaria, vetado su participación en la mayoría de los empleos públicos y organizaciones no gubernamentales, y restringido su presencia en parques, gimnasios y espacios públicos sin la compañía de un familiar varón.

Temores de expansión de la restricción

Aunque hasta el momento los reportes ubican esta restricción en la provincia de Balj y no existe confirmación de una orden emitida a escala nacional desde Kabul, activistas afganas dentro y fuera del país temen que la directriz se replique en otras regiones como parte de la política sistemática de exclusión femenina.