Rafael Caro Quintero mantiene negociaciones con la Fiscalía de Estados Unidos para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evitaría el juicio programado para marzo de 2027 en Nueva York. Las conversaciones registran avances, aunque todavía no se ha anunciado un convenio definitivo.

El juez federal Frederic Block fijó el 30 de noviembre como plazo para que fiscales y abogados informen sobre el estado de las negociaciones y las probabilidades de que el caso llegue ante un jurado. La instrucción fue emitida durante la audiencia del 20 de noviembre en Brooklyn.

Durante esa comparecencia, ambas partes confirmaron que continúan explorando una salida negociada. Los fiscales anticiparon que presentarían una propuesta a la defensa, mientras los abogados señalaron que tendrían que revisar sus condiciones con Caro Quintero antes de tomar una decisión.

El plazo establecido corresponde a la entrega de información al tribunal. No significa que el acusado deba declararse culpable antes de esa fecha ni que exista una sentencia acordada. Los términos concretos de la negociación no han sido divulgados públicamente.

Mientras continúan las conversaciones, permanecen vigentes los preparativos para seleccionar al jurado e iniciar el juicio el 8 de marzo de 2027. La siguiente audiencia de seguimiento está programada para el 14 de enero.

La Fiscalía también informó que entregó material probatorio a la defensa y que continuará proporcionando información conforme esté disponible, como parte de sus obligaciones dentro del proceso. El juez pidió claridad sobre la posibilidad de un acuerdo para organizar las siguientes etapas del expediente.

Caro Quintero se declaró no culpable después de su llegada a Estados Unidos en febrero de 2025. Fue uno de los 29 internos entregados por el gobierno mexicano a las autoridades estadounidenses y permanece recluido mientras se resuelve su caso.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico. El proceso también está vinculado con las investigaciones estadounidenses sobre el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en México en 1985.

La defensa ha señalado que existen factores pendientes de analizar antes de aceptar una propuesta. Aunque algunos reportes han mencionado posibles beneficios penitenciarios o una reducción de condena, no se conocen condiciones definitivas que permitan presentar esos escenarios como compromisos confirmados.

Tampoco se ha anunciado que una eventual declaración de culpabilidad incluya colaboración con las autoridades. Por ahora, las negociaciones siguen abiertas y cualquier cambio en la postura del acusado deberá formalizarse ante el tribunal.