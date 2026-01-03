Delcy Rodríguez podría asumir el poder tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Venezuela ha entrado en una fase de profunda incertidumbre política y constitucional tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la madrugada de este sábado. Mientras Washington procesa al mandatario en Nueva York, en Caracas el vacío de poder ha desatado una pugna interna entre la línea sucesoria del chavismo, la cúpula militar y una oposición que busca capitalizar el colapso del gobierno.

De acuerdo con la Constitución venezolana, ante la "falta absoluta" del presidente, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, debería asumir la jefatura del Estado de manera interina. Sin embargo, el clima de excepción y los bombardeos previos en puntos estratégicos han dificultado una transición ordenada. Mientras Rodríguez exige "pruebas de vida", figuras como Diosdado Cabello han llamado a la resistencia desde la televisión estatal, apelando a la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La captura de Nicolás Maduro y sus consecuencias

Analistas internacionales señalan tres caminos críticos para las próximas semanas:

Sucesión Constitucional: La asunción de Delcy Rodríguez para convocar a elecciones en 30 días, aunque la inestabilidad militar y la presión de EE.UU. complican esta vía.

Consejo de Transición: La formación de un gobierno provisional integrado por sectores de la sociedad civil y la oposición liderada por María Corina Machado, quien ha declarado estar lista para "hacer valer el mandato popular".

Intervención Directa: Un control prolongado de la seguridad por parte de fuerzas internacionales ante el riesgo de una guerra civil o el colapso total de los servicios básicos.

El impacto en la industria petrolera

El destino de la industria petrolera es una de las mayores incógnitas. Expertos de la industria sugieren que la salida de Maduro podría abrir la puerta a la refinanciación de la deuda externa y al retorno de multinacionales energéticas. No obstante, el control de PDVSA sigue siendo el eje del poder económico que los militares no parecen dispuestos a ceder fácilmente.

Por otro lado, la crisis humanitaria podría agudizarse en el corto plazo debido al cierre de fronteras y la parálisis administrativa, lo que ha puesto en alerta a países vecinos como Colombia y Brasil ante un posible aumento en el flujo migratorio.

Reacción internacional ante la captura

La captura de un jefe de Estado en funciones ha fracturado la diplomacia mundial. Mientras Rusia y China califican el acto como un "atentado al orden global", la administración de Donald Trump insiste en que la medida es un acto de "limpieza regional" contra el narcoterrorismo. El resultado de este enfrentamiento marcará no solo el futuro de Venezuela, sino el equilibrio de poder en todo el Hemisferio Occidental durante el resto de 2026.