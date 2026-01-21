Casa Blanca confirma visita de Delcy Rodríguez a Washington

La Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez Gómez, presidenta interina de Venezuela, visitará Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, de acuerdo con un reporte de la Agencia EFE este 21 de enero.

La Agencia EFE citó a un alto funcionario de la Casa Blanca sin detallar posible agenda, fecha o preparativos de la reunión.

La breve información de la Agencia EFE es una confirmación del planteamiento de Donald Trump y la aceptación de Delcy Rodríguez de viajar.

Delcy Rodríguez asegura que irá a Washington 'de pie, no arrastrada'

En días recientes, Delcy Rodríguez dijo que irá a Washington, Estados Unidos, de "pie, no arrastrada", lo cual se ha visto como indirecta a Maria Corina Machado dado el regalo del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

La presidenta interina dijo que no tiene miedo a pesar de que todo Venezuela está amenazada tras la captura de Nicolás Maduro y la petición de control de Estados Unidos sobre su industria petrolera y prácticamente todo el país.

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a Estados Unidos

Delcy Rodríguez anunció en sus redes sociales que ingresaron al Venezuela los primeros 300 millones de dólares por la venta de petróleo a Estados Unidos.

"Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta ta de petróleo y han ingresado de los primeros 500 millones, 300 millones", dijo Delcy Eloina Rodríguez Gómez, presidenta interina de Venezuela.

Así lo dijo luego de que Donald Trump ha señalado que quiere el control de la industria petrolera venezolana e inyectar inversiones tras la captura de Nicolás Maduro.

Ahora, como presidenta interina, Delcy Rodríguez dijo sin mencionar a Estados Unidos que ese dinero servirá para contrarrestar la inflación, proteger los ingresos de los trabajadores y recuperar poder adquisitivo.

El mensaje lo dio desde una comunica socialista llamada Hugo Salas, donde se reunió con simpatizantes.