Trump y Rutte se reúnen en Davos para discutir Groenlandia

Trump y Mark Rutte, de la OTAN, se reunirán en Davos por Groenlandia.

La reunión entre Donald Trump y Mark Rutte, de la OTAN, se llevará a cabo tras el Foro Económico Mundial de Davos. Donald Trump se reunirá con Mark Rutte, de la OTAN, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, para hablar de su intención de adueñarse de Groenlandia.

Así lo reveló propiamente Donald Trump, mediante Truth Social, donde informó haber hablado por teléfono con el Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

"Tuve una muy buena llamada telefónica muy interesante con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, en relación con Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza"

Donald Trump

Sin mencionar que Groenlandia es una isla rica en minerales y tierras raras, el Presidente de Estados Unidos reitera que apoderarse de este territorio es fundamental para la seguridad nacional y mundial.

"No hay marcha atrás en esto ¡En eso todos estamos de acuerdo!"

Donald Trump

Donald Trump celebra logros del primer año de gestión de su segundo mandato.

Con el objetivo de convencer que Groenlandia estará mejor bajo su cargo, Donald Trump, de 79 años de edad, no duda en alardear de lo que ha logrado en su primer año de gestión en su segundo mandato.

"Estados Unidos de América es, por mucho, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos el único poder que puede garantizar la paz en todo el mundo, y esto se logra, de manera sencilla, a través de la fuerza"

Donald Trump

Macron no tiene interés de reunirse con Trump en Davos.

También por Truth Social, Donald Trump publicó capturas de pantallas en las que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pedía reunirse en Davos para hablar sobre la situación de Groenlandia.

"No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia", cuestiona Macron a Donald Trump, a quien posteriormente le pide que se reunirán durante la cumbre del G-7 en París, tras el Foro Económico Mundial de Davos.

"Puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen. Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos"

Emmanuel Macron

No obstante, este martes, al finalizar su discurso en el Foro Económico Mundial, Macron dijo no tener interés en verse con el mandatario estadounidense.

"No tengo intención de hablar con el presidente Trump en Davos", dijo de acuerdo a lo informado por la cuenta de X, The Kobeissi Letter.