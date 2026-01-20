Contactanos
Trump elogia a María Corina Machado: ¿Qué futuro político le espera a Venezuela?

Donald Trump ha cambiado su postura hacia María Corina Machado, sugiriendo su inclusión en el futuro político de Venezuela tras recientes acuerdos migratorios.

Por Staff / La Voz - 20 enero, 2026 - 02:32 p.m.
      Donald Trump sorprendió con un giro en su discurso hacia la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó como "una mujer increíblemente agradable" y sugirió incluir en el futuro político de Venezuela.

      "Es una mujer increíblemente agradable [...] tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo, María."

      Donald Trump

      El elogio contradice sus declaraciones anteriores, en las que había cuestionado el respaldo popular de María Corina Machado, y llega tras los recientes acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Venezuela.

      ¿Qué declaró Trump sobre María Corina Machado?

      A través de un mensaje televisado, Donald Trump habló sobre María Corina Machado, líder opositora de Venezuela y quien el presidente estadounidense había descartado que tuviera el apoyo del pueblo de su país. En el mensaje, Donald Trump elogió a María Corina Machado como "una mujer increíblemente agradable" y sugirió también involucrarla en el futuro de Venezuela.

      Este comentario de Trump hacia Corina Machado, podría indicar que su apoyo ha sido renovado de parte de Estados Unidos tras los acuerdos migratorios recientes con Venezuela en 2025.

      Reunión entre Trump y Machado

      Cabe recordar que hace unos días, María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, y posterior a su junta se dio a conocer que la líder opositora venezolana le regaló su Premio Nobel de la Paz a Trump.

      Ambos posaron en una foto en donde Trump sostiene la medalla del Premio Nobel de la Paz, el cual está enmarcado y dirigido a él, mientras que María Corina está a su lado sonriente tras entregarle la presea que recibió en Noruega el pasado mes de diciembre 2025.

