The Grand Ofrenda celebra el Día de Muertos en Nueva York

NUEVA YORK — Una instalación monumental compuesta por catrinas de gran formato y una ofrenda tradicional mexicana fue colocada en el corazón turístico de Times Square, en Nueva York, como parte de las festividades del Día de Muertos.

El montaje cultural, denominado "The Grand Ofrenda at Times Square", cumple su segunda edición consecutiva bajo la organización de los grupos Miztli y The Grand Ofrenda, entidades conformadas por la comunidad migrante mexicana en territorio estadounidense.

La instalación cultural en Times Square destaca la tradición mexicana del Día de Muertos.

La estructura principal del altar rinde homenaje a célebres figuras de la música popular mexicana, entre los que destacan Pedro Infante, José José, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Jenni Rivera y Chavela Vargas. El espacio ornamental está integrado por arreglos de flor de cempasúchil enviadas directamente desde México, acompañadas por representaciones artísticas de los estados de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y la Ciudad de México.

Catrinas y flores de cempasúchil adornan el altar en homenaje a figuras icónicas.

Dentro de la muestra dedicada a Aguascalientes, la exhibición incluye un tributo especial al grabado de José Guadalupe Posada, creador de "La calavera Garbancera", figura que dio origen a la icónica Catrina. Asimismo, la delegación de Michoacán incorporó una ofrenda tradicional compuesta por elementos artesanales, veladoras y alfarería representativa de la región lacustre.

Actividades culturales incluyen música de mariachi y danza folclórica hasta noviembre.

Las actividades culturales en el espacio público neoyorquino contemplan presentaciones de música de mariachi y cuadros de danza folclórica con caracterizaciones tradicionales, extendiendo su permanencia para el público visitante hasta el primer lunes de noviembre.