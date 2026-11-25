Derek Maltz, exjefe interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum entregar a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", a la justicia estadounidense. En un mensaje difundido en redes sociales, extendió el llamado a políticos acusados de corrupción en ese país, sin precisar nombres.

El exfuncionario reconoció la detención del presunto dirigente criminal como un resultado significativo de la cooperación entre México y Estados Unidos. Destacó el intercambio de inteligencia y las acciones coordinadas, aunque sostuvo que todavía son necesarias más medidas para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Maltz también expresó su reconocimiento a los cuatro militares mexicanos que murieron durante la operación. Afirmó que su sacrificio refleja los riesgos que enfrenta el personal de seguridad y calificó a los integrantes de los grupos criminales como terroristas. Esa expresión corresponde a su postura sobre el combate a los cárteles.

Acciones de la autoridad

Además de reclamar acciones contra esas estructuras, señaló la necesidad de atender la demanda de drogas en Estados Unidos. Planteó reforzar la prevención del consumo de sustancias sintéticas y ampliar los servicios de atención a las adicciones y la salud mental, así como involucrar a creadores digitales en mensajes dirigidos a jóvenes.

El pronunciamiento público de Maltz es distinto de la petición formal de extradición que ya recibió México. La Fiscalía General de la República confirmó que Estados Unidos presentó una solicitud diplomática para procesar a Meza Flores, cuyo origen se encuentra en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.

De acuerdo con la FGR, las conductas por las que es requerido tienen correspondencia en México con asociación delictuosa, delitos contra la salud y violaciones a la legislación sobre armas de fuego y explosivos. La dependencia aclaró que la eventual entrega dependerá del tratado bilateral, los procedimientos aplicables y los tiempos diplomáticos.

Detalles confirmados

La precisión mantiene abierta la posibilidad de extraditarlo, después de que la fiscal Ernestina Godoy afirmó el lunes que sería juzgado en México. Mientras se analiza la petición estadounidense, Meza Flores seguirá a disposición de las autoridades mexicanas y sujeto a las determinaciones de los tribunales nacionales.

La continuación de su audiencia inicial está prevista para el sábado 28 de noviembre. En esa diligencia se resolverá si existen elementos para vincularlo a proceso por las imputaciones formuladas tras su captura. La existencia de una solicitud de extradición no implica una entrega inmediata a Estados Unidos.