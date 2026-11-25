Los pensamientos más personales del papa Francisco salieron a la luz tras la publicación de algunos fragmentos de su diario privado, en los que el fallecido pontífice aseguró haber tenido tres encuentros con el diablo a lo largo de su vida. Entre sus revelaciones también describió una experiencia en la que afirmó haber visto las puertas del infierno, un episodio que, según escribió, le provocó un profundo temor.

El contenido forma parte del libro Diario privado del papa Francisco, publicado este martes y que reúne reflexiones escritas por el pontífice entre 1992 y 2024. En sus páginas aborda experiencias personales, preocupaciones relacionadas con su labor religiosa y momentos en los que cuestionó sus propias decisiones y comportamientos.

¿Qué reveló el papa Francisco sobre sus encuentros con el diablo?

Uno de los pasajes más llamativos corresponde a los tres episodios en los que afirmó haber percibido la presencia del demonio. El primero habría ocurrido mientras viajaba en un automóvil; el segundo, durante una misa, y el tercero, en una reunión con funcionarios del Vaticano.

En sus anotaciones, Francisco describió algunas de estas experiencias con detalles sobre la voz y la mirada de la figura que aseguró haber visto. Recordó un tono de voz grave y ronco, además de unos ojos que comparó con destellos de fuego.

Uno de esos episodios, según sus escritos, ocurrió cuando todavía se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, dentro de una capilla carmelita.

El pontífice también relacionó estas experiencias con algunos momentos de sus viajes y actividades religiosas. Entre ellos mencionó su visita a Chile, realizada en medio de la controversia por los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, así como una reunión que tuvo lugar poco después de regresar a Roma.

En sus reflexiones señaló que había escuchado y visto aquella presencia, aunque también manifestó que, desde su perspectiva, Dios le permitió superar esos encuentros.

La experiencia que describió como una visita a las puertas del infierno

Otra de las revelaciones del diario corresponde a junio de 2018, cuando Francisco relató que, mientras se preparaba para dormir, tuvo una experiencia en la que aseguró haber visto las puertas del infierno.

En aquella anotación reconoció que lo observado le provocó terror. Incluso mencionó que tomó su rosario como una forma de protección ante lo que describió como una experiencia peligrosa.

El pontífice escribió sobre el riesgo de acercarse a esas puertas y advirtió que de ellas podían surgir llamas capaces de quemar.

Francisco también reconoció sus errores durante su pontificado

Más allá de los episodios relacionados con sus experiencias espirituales, el libro expone una faceta de Francisco marcada por el cuestionamiento personal y el reconocimiento de sus equivocaciones.

Uno de los temas que abordó fue su visita a Chile en 2018, viaje que estuvo rodeado de críticas debido a su postura inicial frente a un obispo acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por un sacerdote.

Posteriormente, el Papa ofreció disculpas y convocó a los obispos chilenos a una reunión en Roma, donde todos presentaron su renuncia.

En una anotación de 2021, Francisco reconoció que lo sucedido en Chile lo había afectado profundamente y admitió que inicialmente no había dimensionado la gravedad de la situación.

De acuerdo con información de AFP, el pontífice también escribió sobre aspectos de su personalidad que consideraba negativos, entre ellos sentimientos de orgullo, envidia y desprecio.

Incluso recordó una ocasión en la que decidió ignorar a un hombre en estado de ebriedad que intentó hablarle en la calle, porque en ese momento quería disfrutar de un paseo tranquilo.

Una crisis espiritual que se prolongó durante dos años

El diario también permite conocer parte de las dificultades personales que Francisco enfrentó a partir de 2021, periodo en el que atravesó una crisis espiritual que, según sus escritos, se extendió durante aproximadamente dos años.

Durante esa etapa manifestó su preocupación por desarrollar una actitud en la que pudiera terminar utilizando a otras personas para conseguir sus objetivos, como si fueran marionetas.

En una reflexión de diciembre de 2022 relacionó sus conflictos internos con las dificultades de gobernar la Iglesia, la presión de tomar decisiones importantes y sentimientos de vacío y desolación.

Estos fragmentos muestran las preocupaciones que acompañaron al pontífice durante sus años al frente de la Iglesia católica.

¿Quién publicó el diario privado del papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el papa Francisco, fue elegido pontífice en 2013 y permaneció al frente de la Iglesia católica durante 12 años, hasta su fallecimiento en abril de 2025, a los 88 años.

El diario fue escrito a lo largo de más de tres décadas y posteriormente quedó bajo la edición del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

De acuerdo con AFP, Francisco había solicitado ayuda a Fernández para compartir algunas de sus reflexiones con el público. Tras su fallecimiento, el cardenal consultó con su sucesor, León XIV, sobre la posibilidad de publicar el material.

Fernández había expresado su preocupación de que los escritos terminaran olvidados sin llegar a los lectores. Finalmente, recibió autorización para divulgar algunos fragmentos, al considerar que las inquietudes espirituales del antiguo pontífice podían aportar reflexiones de interés.

Sin embargo, el libro no contiene la totalidad del diario. Según información publicada por The Guardian, Francisco acostumbraba registrar sus pensamientos más íntimos mediante un código difícil de descifrar.

La publicación representa una oportunidad para conocer una faceta menos pública del pontífice, quien dejó por escrito no solamente sus experiencias religiosas, sino también sus dudas, errores y dificultades personales.