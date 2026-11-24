La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos como consecuencia de una actuación musical en la que apareció sin el hiyab obligatorio. El castigo también fue aplicado a tres músicos y un productor que formaban parte de su equipo, de acuerdo con información proporcionada por sus abogados.

Ahmadi, de 29 años, realizó en diciembre de 2024 una presentación que fue transmitida en directo a través de YouTube. Durante el espectáculo utilizó un vestido sin mangas, desafiando las disposiciones iraníes que obligan a las mujeres a cubrirse el cabello y vestir prendas consideradas modestas. En el país también están prohibidas las actuaciones públicas femeninas.

Detalles confirmados

El caso llegó a los tribunales en junio, cuando una corte penal de Qom declaró culpables a Ahmadi y otras ocho personas por cargos relacionados con supuestos ataques a la moral pública y la difusión de contenido calificado como obsceno e indecente. Los acusados rechazaron las imputaciones.

Además de los 74 azotes, las sanciones contemplaban la prohibición de participar en actividades audiovisuales y abandonar Irán durante un periodo de dos años. A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa y mantuvo las condenas.

Pese a los esfuerzos legales para evitar la aplicación del castigo, el pasado lunes un abogado confirmó a la BBC que Ahmadi y cuatro hombres vinculados con su producción fueron azotados en las instalaciones de ejecución de sentencias penales de Qom.

El representante legal explicó que los abogados intentaron conseguir la anulación del fallo, una disminución de las penas o, al menos, una suspensión de su cumplimiento. Sin embargo, las autoridades encargadas de ejecutar la sentencia se negaron a posponerla.

El abogado defensor Mostafa Nili, citado por el periódico reformista Etemad, identificó a los cuatro hombres castigados junto con la cantante como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.

Reacciones a la condena

La sentencia generó críticas entre artistas iraníes y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Bahar Ghandehari, directora de defensa de derechos del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), calificó la flagelación como una vulneración de las libertades fundamentales de las mujeres y una muestra de la represión ejercida contra quienes desafían las normas discriminatorias del país.

La legislación iraní, sustentada en la interpretación de la Sharia que aplica el gobierno, establece que las mujeres y niñas mayores de edad deben cubrirse el cabello con un hiyab y utilizar vestimenta larga y holgada.

Contexto de restricciones y protestas

El caso de Ahmadi se produce en medio de una prolongada disputa por las libertades de las mujeres en Irán. En 2022, la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que falleció bajo custodia después de ser detenida por la policía de moralidad por supuestamente llevar incorrectamente el velo, desencadenó manifestaciones en distintas partes del país.

Durante aquellas protestas, numerosas mujeres se quitaron los pañuelos, los quemaron o los levantaron en señal de rechazo a las normas impuestas por las autoridades religiosas. La respuesta de las fuerzas de seguridad dejó cientos de personas muertas.

Desde entonces, muchas mujeres han optado por salir a las calles sin cubrirse el cabello, desobedeciendo abiertamente las disposiciones sobre vestimenta. Frente a esta situación, las autoridades han recurrido a detenciones, advertencias y cierres de establecimientos, entre otras medidas.

A este escenario se sumó otra ola de movilizaciones contra el gobierno en enero, originada por la crisis económica, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad y dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos, según la información proporcionada.

Asimismo, desde el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, a finales de febrero, las autoridades han intensificado la aplicación de la pena capital contra personas vinculadas con las protestas.

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 39 hombres condenados por las manifestaciones de enero y dos personas sentenciadas por los disturbios de 2022 fueron ejecutados. A estas cifras se suman otras 33 ejecuciones correspondientes a personas señaladas por presuntos vínculos con grupos opositores prohibidos, espionaje o colaboración con gobiernos extranjeros.

El mismo organismo advirtió que otros 121 manifestantes detenidos durante enero, entre ellos seis mujeres y cinco menores de edad, recibieron condenas a muerte y se encuentran ante un riesgo inminente de ejecución.