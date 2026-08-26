Avalancha provoca inundaciones en Nepal y deja más de 95 muertos

Nepal enfrenta una grave emergencia tras una inundación provocada por el repentino crecimiento y desbordamiento del río Bhote Koshi. El desastre ocurrió durante la mañana de este 26 de agosto y afectó principalmente al distrito de Rasuwa y localidades como Timure y Syabrubesi.

La emergencia habría comenzado después de que una enorme avalancha de hielo y rocas cayera sobre el río Lhende, en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet. El material habría formado una barrera que bloqueó temporalmente el flujo del agua, provocando una acumulación que finalmente cedió ante la presión y liberó una gran cantidad de agua de manera repentina.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada como la causa definitiva. Otra posibilidad que investigan especialistas es la influencia de un sismo de magnitud 4.4 registrado poco antes del desastre, aunque hasta ahora no se ha establecido que el movimiento telúrico haya provocado directamente el desprendimiento.

La inundación en Nepal fue provocada por el desbordamiento del río Bhote Koshi, afectando gravemente a Rasuwa.

La fuerza de la corriente ocasionó graves daños en diferentes puntos de la región. Casas, mercados, carreteras y puentes resultaron afectados, mientras algunos proyectos hidroeléctricos también sufrieron las consecuencias de la inundación.

Videos difundidos en redes sociales muestran zonas cubiertas por agua, lodo y grandes cantidades de escombros. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan para llegar a las comunidades que resultaron más afectadas.

Medios internacionales reportan que al menos 95 personas han muerto y que cientos más permanecen desaparecidas. Las labores de búsqueda y rescate continúan para localizar a quienes siguen sin ser encontrados.

Equipos de rescate trabajan en la búsqueda de desaparecidos tras la inundación en Nepal.

La tragedia también generó preocupación por los turistas que se encontraban en la región. El Nepal Tourism Board comenzó a reunir información proporcionada por agencias de viajes y de trekking para intentar determinar cuántos visitantes perdieron contacto después de la inundación.

Entre los viajeros se encontraban personas que tenían previsto dirigirse hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar, en el Tíbet, lugares considerados importantes rutas de peregrinación. Cientos de peregrinos planeaban cruzar la frontera este miércoles, pero varias agencias dejaron de comunicarse con sus viajeros tras el desastre.

Ante la situación, China envió cientos de rescatistas, además de vehículos, perros especializados y equipo para apoyar las labores de búsqueda y atención en las zonas afectadas.

Autoridades de Nepal mantienen alerta por riesgo de nuevas inundaciones y deslaves.

Mientras continúa el operativo de rescate, las autoridades esperan actualizar en las próximas horas las cifras de víctimas y desaparecidos conforme avancen las labores.

La emergencia permanece activa debido al riesgo de nuevas inundaciones repentinas o deslaves. Por ello, se pidió a los habitantes de las comunidades cercanas permanecer atentos, evitar las zonas bajas y los cauces de los ríos, y trasladarse a albergues o lugares elevados si las condiciones lo requieren.