NASA revela nueva imagen de la Nebulosa de la Tarántula

NASA presenta nueva imagen de la Nebulosa de la Tarántula, una región donde miles de estrellas jóvenes cambian la forma en que los científicos entienden la formación estelar.

La Nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus, vuelve a sorprender a la astronomía con una nueva imagen creada a partir de observaciones de varios telescopios espaciales de NASA y sus colaboradores.

Ubicada a unos 160 mil años luz de la Tierra, dentro de la Gran Nube de Magallanes, esta enorme región de formación estelar alberga miles de estrellas jóvenes y masivas rodeadas de gas y polvo.

Nueva imagen de NASA de la Nebulosa de la Tarántula revela un misterio cósmico

La espectacular composición combina datos de Chandra, que observa rayos X; el Telescopio Espacial James Webb, especializado en luz infrarroja; y Hubble, que aporta observaciones en luz visible. El resultado permite observar diferentes componentes de la Nebulosa de la Tarántula en una sola imagen.

La Nebulosa de la Tarántula es especialmente importante porque constituye uno de los laboratorios naturales más activos para estudiar cómo nacen las estrellas. NASA ya había utilizado al James Webb para revelar decenas de miles de estrellas jóvenes que permanecían ocultas detrás del polvo cósmico.

Así, la nueva imagen no solo ofrece una postal espectacular del universo: también permite entender mejor cómo las estrellas transforman y dispersan la energía dentro de una gigantesca fábrica estelar.