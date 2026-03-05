Guerra en Medio Oriente: viajeros como Viktoriia Lokhmatova enfrentan cancelaciones

Cientos de miles de personas han quedado varadas en todo Oriente Medio en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y, entre amplias oleadas de cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, muchas aún se afanan por definir sus próximos pasos.

En cuestión de días, el conflicto ha seguido escalando, en particular con ataques en los Estados del Golfo Pérsico donde, más allá de Oriente Medio, los aeropuertos funcionan como centros neurálgicos críticos que conectan a viajeros que se dirigen a Europa, África y Asia. Pese a los esfuerzos de evacuación en curso, los vuelos siguen gravemente alterados. Muchos turistas, viajeros de negocios, trabajadores migrantes y otras personas están lidiando con todo ello.

¿Cómo ocurrió la cancelación de vuelos?

Algunos viajeros compartieron sus historias con The Associated Press. Aquí un vistazo de lo que han vivido.

UNA PAREJA VARADA CON SUS HIJOS

Viktoriia Lokhmatova, que vive en Serbia, y Michael Crepin, que vive en Bélgica, viajaron a Dubái con sus hijos para celebrar un hito especial.

Aunque llevan más de un año juntos, en ese viaje iba a ser la primera vez que sus hijos —Anny, la hija de ella de 8 años, y Gabriel, el hijo de él, de 13— se conocerían en persona. Y los cuatro cumplen años en febrero.

Pero sus planes cambiaron cuando su vuelo de regreso fue cancelado en medio de las interrupciones del espacio aéreo regional tras el estallido de la guerra. Una nueva reserva también fue cancelada, lo que dejó al grupo buscando desesperadamente la manera de volver a casa mientras afrontaban el costo de prolongar su estancia.

"Estuvimos en llamadas con la aerolínea durante casi dos días tratando de averiguar otro vuelo", comentó Lokhmatova.

Detalles confirmados sobre la situación de los viajeros

Mientras buscaba opciones, ella descubrió una iniciativa de operadores locales de viviendas vacacionales que ofrecían alojamiento temporal a viajeros varados. A la pareja y a sus hijos les ofrecieron una estancia gratuita de una noche en un apartamento administrado por AraBnB Homes, una empresa de alquileres de lujo con sede en Dubái que abrió unidades vacías a pasajeros que no podían salir de la ciudad.