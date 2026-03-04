Madre muere al proteger a su hijo de ataque de perros en Arizona

La comunidad de Big River se encuentra sumida en el luto tras confirmarse el fallecimiento de Emily Panuco, una joven madre de 26 años originaria de Parker, Arizona, quien murió en un acto de heroísmo puro al proteger a su pequeño hijo de cinco años. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, pero los detalles revelados este miércoles por el Departamento del Sheriff del Río Colorado han estremecido a la opinión pública por la brutalidad del incidente y la valentía demostrada por la víctima, quien se interpuso ante el ataque de tres perros adultos para asegurar la supervivencia de su niño.

Emily se encontraba de visita en la casa de su madre, ubicada en la cuadra 6700 de Wingfoot Court, cuando se desencadenó la tragedia. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor se sintió atraído por la curiosidad y se acercó a una caja de cartón situada cerca de la entrada principal, la cual albergaba a una camada de cachorros de apenas una semana de nacidos. Este movimiento activó un instinto defensivo extremo en los tres canes adultos que se encontraban en la vivienda, incluida la madre de los cachorros, quienes interpretaron la cercanía del niño como una amenaza inminente hacia sus crías y se abalanzaron sobre él con una violencia impredecible.

Al percatarse de que los animales se lanzaban contra su hijo, Emily Panuco intervino de forma inmediata. En un intento desesperado por apartar a los perros y cubrir el cuerpo del menor con el suyo, la joven recibió la mayor parte de la agresión. Los paramédicos que respondieron al llamado de emergencia confirmaron que las múltiples mordeduras sufridas por la madre resultaron fatales, perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el niño de cinco años fue trasladado de urgencia a un hospital cercano con al menos dos heridas de mordedura importantes, donde los médicos lograron estabilizarlo y lo reportan actualmente fuera de peligro.

Tras el ataque, los tres perros involucrados fueron puestos bajo custodia de las autoridades de control animal y, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para casos de agresiones mortales, fueron sacrificados. Expertos en comportamiento animal han señalado que la presencia de cachorros recién nacidos intensifica drásticamente el instinto territorial y protector de los perros, lo que puede derivar en reacciones feroces ante cualquier estímulo que consideren riesgoso para la camada.

Mientras las autoridades continúan investigando si existían antecedentes de agresividad en los animales o irregularidades en su cuidado dentro de la propiedad, la familia de Emily ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a sus hijos huérfanos. El nombre de Emily Panuco queda ahora grabado como el de una madre que no dudó en enfrentar lo peor para garantizar que su hijo tuviera una oportunidad de vivir, dejando un vacío irreparable pero un legado de amor incondicional.